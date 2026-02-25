Schiacciata involontariamente nel sonno dal papà, morta bambina di 10 mesiI due stavano dormendo nello stesso letto, l’uomo si è svegliato sopra la piccola, che era cianotica e aveva smesso di respirare. Inutile la corsa in ospedale
Era arrivata al Policlinico Gemelli in condizioni disperate, trasferita in elicottero da Rieti.
Ora è morta la bambina di 10 mesi, vittima di un tragico incidente domestico: sarebbe stata soffocata involontariamente dal papà durante il sonno, mentre i due dormivano nello stesso letto.
L’episodio è avvenuto nella serata di sabato: secondo quanto ricostruito dal papà i due si sono addormentati ma durante il sonno l’uomo si è messo inavvertitamente sul corpicino della piccola, togliendole l’aria fino a soffocarla.
Al risveglio il padre ha visto che la figlia, cianotica, non respirava, e ha chiamato il 112. La piccola è stata a lungo rianimata, poi la corsa in condizioni disperate all’osspedale De Lellis di Rieti e il trasferimento in elisoccorso a Roma, al Gemelli, dove purtroppo la bimba non ce l’ha fatta. Il lungo arresto cardiaco le ha procurato danni cerebrali irreversibili.