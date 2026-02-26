Quattro colleghi di Cinturrino trasferiti e assegnati a incarichi non operativiLa decisione in attesa che l’inchiesta faccia luce sull’eventuale coinvolgimento degli agenti, indagati
Sono stati trasferiti i quattro agenti della Polizia di Stato indagati nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del Commissariato Mecenate arrestato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri avvenuto il 26 gennaio scorso nel 'boschetto' di Rogoredo, a Milano.
I quattro sono stati trasferiti ad incarichi non operativi in sedi diverse dal Commissariato in cui prestavano servizio.
Trasferimento che rappresenta un’ulteriore accelerazione nel caso, che tuttavia necessita di un po’ di tempo per capire se e in che modo siano coinvolti i colleghi di Cinturrino.
Resta, ovviamente, la volontà di procedere celermente, come confermato ieri nel corso della visita in Questura del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ma sia sul fronte delle indagini sia su quello disciplinare ci sono tempi da rispettare.
Dai racconti dei testimoni agli investigatori della Squadra Mobile si moltiplicano i commenti e i racconti di aneddoti che evidenziano condotte irregolari dell’assistente capo. Le indagini però dovranno trovare riscontri certi alle illazioni e alle chiacchiere, soprattutto tra le affermazioni emerse nel mondo dello spaccio e della tossicodipendenza, spesso non attendibili.
Proseguono anche gli adempimenti preliminari e l'istruttoria che dovrebbe portare, forse già entro la prossima settimana, al primo consiglio di disciplina per Cinturrino. Si cerca di fare velocemente ma il rischio di esporsi poi a ricorsi richiede che ogni passaggio venga formulato nel modo regolamentare.
