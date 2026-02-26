Omicidio, giovedì pomeriggi, in uno studio di commercialisti a Livorno, in via Grande, nel pieno centro della città.

La vittima è un agente di commercio di 56 anni, ucciso a colpi di pistola.

Il presunto killer è stato visto da alcuni testimoni fuggire dallo stabile incappucciato.

Dopo l’allarme le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e dopo due ore dal delitto hanno fermato il responsabile. Si tratta di un uomo italiano, rintracciato e arrestato mentre era a bordo di un’auto.

