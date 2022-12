Dopo alcune ore di agonia è morto all’ospedale di San Benedetto a causa delle gravi ferite riportate in un terribile incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14, tra Grottammare e San Benedetto, in provincia di Ascoli Piceno.

La vittima è un camionista sardo di 51 anni, Marco Cassano, originario di Sassari e residente a Castelfidardo. Lo schianto, per cause da accertare, è avvenuto con un altro mezzo pesante.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, l’uomo era cosciente e in stato di choc. Portato via in codice rosso, è stato operato d’urgenza ma a nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita.

