Tragedia nel Milanese: auto precipita in un canale, morti tre 17enniA bordo erano in nove, indagato per omicidio stradale il conducente 19enne positivo all'alcol test
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Tre giovani di 17 anni, due ragazzi e una ragazza, hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese.
Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre ai sommozzatori, per liberare i ragazzi dall'auto.
(Unioneonline)