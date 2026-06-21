Tre giovani di 17 anni, due ragazzi e una ragazza, hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese.

Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test.

Un'altra immagine dei soccorsi dopo l'incidente a Senago (foto vigili del fuoco)
Un'altra immagine dei soccorsi dopo l'incidente a Senago (foto vigili del fuoco)
Un'altra immagine dei soccorsi dopo l'incidente a Senago (foto vigili del fuoco)

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre ai sommozzatori, per liberare i ragazzi dall'auto. 

(Unioneonline)

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