Si chiama “Mala Pigna” l’operazione in corso dalle prime luci del giorno in Calabria, Sicilia, Lombardia ed Emilia Romagna nei confronti di numerosi indagati per reati quali associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti e altri reati ambientali.

In azione i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, insieme ai Carabinieri Forestali dei vari reparti con il supporto dello Squadrone eliportato Carabinieri "Cacciatori Calabria", e all’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di stanza a Vibo Valentia.

In via di esecuzione 29 misure cautelari personali, diverse delle quali raggiungono esponenti apicali della ‘ndrangheta. Tra i destinatari c’è anche l'avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli.

Viene inoltre eseguito il sequestro di cinque aziende di trattamento rifiuti tra Calabria ed Emilia Romagna.

