Da domani, 15 novembre, torna l’obbligo di montare gli pneumatici invernali per tutti i veicoli a motore. Alternativa è quella di tenere a bordo catene o dispositivi supplementari omologati come le calze.

Il provvedimento vale per la percorrenza di tutte le strade urbane, extraurbane e le tratte autostradali individuate dai rispettivi enti proprietari.

Le gomme invernali, ricorda la Polizia di Stato, affinché siano conformi alla legge devono riportare sul fianco la sigla M+S (oppure “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S” acronimi di mud & snow ovvero fango e neve).

La sigla M+S può essere affiancata dal simbolo del fiocco di neve che rappresenta un’ulteriore certificazione, fatta da un ente terzo, che garantisce l’idoneità dello pneumatico nelle prestazioni invernali (la sigla M + S è invece un’autocertificazione del costruttore).

Gli pneumatici, aggiunge la nota della Polizia, «devono essere installati in una delle misure riportate sul documento di circolazione, della stessa marca e dello stesso tipo sul medesimo asse, avere il battistrada con disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e circonferenza; con intagli profondi almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, 1,00 mm per i motoveicoli e 0,50 mm per i ciclomotori laddove per intagli principali si intendono le scanalature larghe che si trovano nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso».

