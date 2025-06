Cinque feriti e un morto: è questo il drammatico bilancio dell’esplosione e del successivo incendio avvenuti nella notte in via Nizza 389, a Torino.

La vittima è un uomo di 35 anni: si tratta della stessa persona che fin da questa mattina i vigili del fuoco stavano cercando, visto che mancava all'appello. In un primo momento si era sperato che l'uomo non fosse in casa al momento dell'esplosione: il telefonino risultava spento, ma l'auto, secondo persone che lo conoscevano, era parcheggiata sotto il palazzo.

Grave un bambino di 12 anni, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale infantile Regina Margherita con ustioni sul 30% del corpo. Nello stesso ospedale è ricoverata anche una bambina di sei anni, in buone condizioni, tenuta in osservazione per precauzione.

Al Cto di Torino è già stata dimessa una ragazza di 19 anni, a cui è stata assegnata una prognosi di sette giorni. Nelle prossime ore verranno dimessi anche una donna di 45 anni con dieci giorni di prognosi, e un ragazzo di 24 anni, a cui ne sono stati assegnati 21.

Secondo quanto si apprende dai soccorritori, l'incendio — divampato a seguito di un'esplosione, le cui cause sono ancora in fase di accertamento — si è sviluppato in una mansarda all'ultimo piano di un palazzo. Oltre alla mansarda, sarebbero coinvolti due appartamenti. Il tetto dell'edificio è crollato.

Alcuni calcinacci caduti hanno danneggiato diverse auto parcheggiate in strada.

