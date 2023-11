Pestato a sangue da tre persone per essersi fermato con il semaforo rosso. È quanto accaduto venerdì 24 novembre a Torino al 47enne Marco Nebiolo, agente immobiliare nonché membro del collegio edile dell’Api di Torino e del consiglio direttivo della Fimaa.

L’uomo si trovava in corso Unità d’Italia a bordo di una Fiat Grande Punto quando, all’altezza del Museo dell’Automobile, è stato tamponato da una Citroen Xsara. Da quest’ultima sono scese tre persone: inferocite per lo stop al semaforo, hanno iniziato a battere contro i finestrini della vettura di Nebiolo. Poi il brutale pestaggio: Nebiolo è stato aggredito ed è caduto a terra, sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. Si trova attualmente ricoverato in ospedale nel reparto di Neurochirurgia con una frattura al cranio, due grandi ematomi, diversi focolai emorragici ed escoriazioni in diverse parti del corpo. È cosciente ma dell’episodio ricorda poco. E ora la moglie cerca testimoni per comprendere meglio le dinamiche del pestaggio.

Le immagini della videosorveglianza sono ora al vaglio dei vigili per identificare gli aggressori.

