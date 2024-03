Drammatico incidente stradale nel Tarantino, lungo la Statale 100 all’altezza di Mottola.

Tre morti e tre feriti è il terribile bilancio. Due le auto coinvolte, una Bmw di grossa cilindrata e una Peugeot che si sono scontrate frontalmente per cause in fase di accertamento.

Impatto violentissimo, fatale per i tre morti, che viaggiavano tutti sulla stessa auto e avevano 31, 26 e 23 anno. I feriti, una famiglia composta da madre, padre e figlio che era nell’altra auto invece sono stati soccorsi dal personale del 118 e condotti in ospedale in codice rosso. Non sarebbero in pericolo di vita.

A novembre nello stesso tratto di strada un altro incidente gravissimo, con 4 vittime: tre militari della Brigata Pinerolo 7/o Bersaglieri di stanza ad Altamura (Bari) e un 60enne del Barese.

