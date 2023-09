«Abbiamo molte strutture danneggiate, anche il palazzo comunale, e stiamo evacuando una porzione di una casa di riposo, dieci persone».

Lo spiega la sindaca di Tredozio (in provincia di Forlì-Cesena) Simona Vietina.

Il paese, già colpito dall'alluvione, non è lontano in linea d'aria da Marradi, in Toscana, dove c'è stata la scossa di terremoto principale, ma è stato a sua volta epicentro di alcune scosse di assestamento, almeno quattro, una di magnitudo 3.

«Siamo tutti fuori casa, ho aperto il Centro operativo comunale, attendiamo l'intervento dei vigili del fuoco». Dopo l'alluvione si continuano a vivere giorni difficili, «uno dopo l'altro».

