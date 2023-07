Choc a Fontanelle, quartiere periferico di Agrigento per un caso di omicidio-suicidio.

Le due vittime – che vivevano in un appartamento in via Alessio di Giovanni – sono una coppia di coniugi: lei di 45 anni e lui di 47. La donna è stata trovata con la gola tagliata mentre l'uomo si è impiccato. Sul posto le Forze dell’ordine che, dopo aver identificato i due, stanno provando a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti.

L'uomo pare che soffrisse da diversi mesi di una forte depressione. Si era licenziato dal lavoro ed era in cura mentre la moglie, dipendente in un negozio, faceva fronte alle spese familiari. È stato il figlio dei due a chiamare la Polizia, preoccupato perché i genitori – da tempo – non rispondevano al cellulare. All’arrivo del giovane nell’abitazione la drammatica scoperta.

