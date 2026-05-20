È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente rimasto gravemente ferito.

Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como, a Milano, fuori da una discoteca della movida, in seguito al quale il 22enne ha riportato una lesione permanente.

Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il gup di Milano Alberto Carboni.

Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati. Cosa che poi è avvenuta. I tre hanno anche a lungo parlato. Al termine dell'udienza Cavallo è uscito scortato dai genitori e non ha voluto parlare.

(Unioneonline)

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