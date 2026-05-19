Ddl Nucleare, primo via libera. I Comuni potranno autocandidarsi per ospitare le centraliVia libera nelle Commissioni. Ora il mandato ai relatori per presentare testo in aula il 26 maggio
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Le Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera hanno completato la votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal governo. Mercoledì le due Commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare il testo in aula martedì 26 maggio.
Nel corso del loro esame del provvedimento, le Commissioni hanno inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali.
(Unioneonline)