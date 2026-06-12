Tentativo di sequestro di una minorenne nella zona della stazione ferroviaria di Perugia: la mamma ha prima rincorso e poi bloccato l'uomo che le aveva sottratto la piccola, che è stato poi arrestato dalla polizia.

La notizia è stata ricostruita in una nota degli inquirenti. La polizia è intervenuta in seguito a una chiamata al numero unico di emergenza nei pressi della stazione di Fontivegge, dove era stato segnalato un tentativo di sequestro di persona ai danni di una bambina di cinque anni. Hanno così bloccato uno straniero di 29 anni risultato gravato da numerosi precedenti di polizia e ora accusato di tentato sequestro di persona aggravato.

La madre della minorenne - in attesa dell'autobus - ha riferito di essere stata avvicinata dall'uomo che, senza un apparente motivo, ha afferrato la figlia tentando di allontanarsi. La donna a quel punto, dopo averlo rincorso era riuscita a riprendere la bambina, terrorizzata da quanto accaduto, e a contattare la polizia.

Nonostante ciò, lo straniero - in base alla ricostruzione degli investigatori - ha continuato a molestare la minore, fotografandola con il cellulare. Accompagnato in questura, gli accertamenti hanno permesso, anche mediante le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, di dare riscontro a quanto riferito dalla vittima. L'uomo è stato quindi arrestato per tentato sequestro di persona aggravato e rinchiuso nel carcere di Perugia a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

(Unioneonline)

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