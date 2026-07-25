Dramma a Marina di Pietrasanta (Lucca) dove ieri mattina ha perso la vita l'imprenditore lodigiano Fabrizio Toninelli, 73 anni, nome storico dell'informatica italiana.

Toninelli, fondatore con Mino Zucchetti della nota software house «Zucchetti Spa», era in vacanza in Versilia con la famiglia: ieri mattina, mentre stava facendo il bagno, è stato notato galleggiare da altri bagnanti che hanno dato l'allarme, all'altezza del Bagno Internazionale.

A soccorrerlo sono intervenuti i bagnini, che con il pattino lo hanno recuperato e iniziato a rianimare. Una volta arrivati a riva hanno proseguito le operazioni insieme a dei medici presenti, ma per Toninelli non c'è stato nulla da fare. Il medico intervenuto non ha potuto che constatarne il decesso, al personale della Guardia Costiera il compito per gli accertamenti di rito.

(Unioneonline)

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