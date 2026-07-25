Si tuffa nel lago per salvare il figlio sedicenne e non riemerge, il ragazzo soccorso da un uomo col SupLo ha visto in difficoltà e si è gettato in acqua, in un punto in cui la profondità passa rapidamente da 25 a 100 metri
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Un turista olandese di 45 anni è disperso dalle 12.30 nelle acque del lago di Como. L’uomo aveva preso a noleggio una barca assieme ai tre figli.
Quando il figlio sedicenne si è tuffato all’altezza di Menaggio, in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri, l’uomo lo ha visto in difficoltà e si è gettato in acqua anche lui per salvarlo.
A quel punto però, spiega la Guardia Costiera, l’imbarcazione con a bordo gli altri due figli si è allontanata probabilmente a causa delle correnti. E mentre i due cercavano di raggiungerla, il figlio è stato aiutato da una persona su un Sup, mentre il padre si è inabissato.
Impegnati nelle ricerche Guardia costiera, Vigili del fuoco e carabinieri di Menaggio.
(Unioneonline)