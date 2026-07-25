Guerriglia in Valle di Susa dove i cantieri dell'Alta Velocità sono stati presi d'assalto da centinaia di antagonisti incappucciati, che hanno utilizzato anche molotov negli attacchi.

Una cinquantina i feriti tra le forze dell'ordine e camionette date alle fiamme: questo il primo bilancio di una vera e propria battaglia.

«Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell'Ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato», ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social, aggiungendo che «la violenza non piegherà lo Stato: chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo». Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha chiamato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà e gratitudine alle forze dell'ordine.

I cantieri di San Didero, e soprattutto di Chiomonte, sono stati assaltati da centinaia di antagonisti appartenenti al cosiddetto Blocco Nero, eredi dei Black Bloc che un decennio fa furono protagonisti di guerriglie urbane in diverse città, tra cui Genova durante il G8 del 2001.

Italiani e stranieri, numerosi i francesi ma anche spagnoli e tedeschi, hanno approfittato della manifestazione No Tav, ribattezzata dagli organizzatori "marcia verso i cantieri della devastazione", partita da Venaus e che, secondo il movimento, ha visto la partecipazione di ventimila persone. Tra queste gli appartenenti all'ala più oltranzista, che hanno lanciato bombe carta, razzi, pietre e, come non accadeva da tempo, numerose bottiglie incendiarie contro le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri.

Gli scontri più duri si sono registrati a Chiomonte, dove gli incappucciati sono riusciti a entrare nell'area del cantiere e hanno dato fuoco ad almeno due camionette dei carabinieri. Dopo la partenza del corteo No Tav, organizzato a margine della decima edizione del Festival Alta Felicità, gli attivisti si sono divisi in differenti gruppi. Le prime tensioni, durate una ventina di minuti, si sono viste a San Didero, dove le forze dell'ordine hanno risposto al lancio di bombe carta e pietre con i lacrimogeni, allontanando i manifestanti. Intanto un gruppo più numeroso ha raggiunto, attraverso i sentieri, il cantiere di Chiomonte.

Il Blocco Nero ha quindi attaccato su più fronti, apparentemente seguendo una strategia coordinata e un piano prestabilito. Con il volto coperto da maschere antigas e occhialoni per proteggersi dai lacrimogeni, scudi, caschi e armati di qualsiasi oggetto potesse essere lanciato contro polizia, carabinieri e guardia di finanza, gli antagonisti sono riusciti a penetrare in quello che hanno ribattezzato 'il fortino'. Oltre un'ora di guerriglia, fino a quando le forze dell'ordine sono riuscite a respingerli, costringendoli a ritirarsi attraverso i boschi da cui erano arrivati. Durante la ritirata gli antagonisti si sono spogliati degli abiti neri. In precedenza alcuni di loro, durante l'assalto, avevano aperto gli ombrelli che tenevano con sé per evitare di essere ripresi e identificati dai droni delle forze dell'ordine.

Durante gli scontri l'autostrada Torino-Bardonecchia è stata chiusa tra gli svincoli di Susa e Oulx Ovest, in entrambe le direzioni. Anche alcune corse ferroviarie tra Bardonecchia e Salbertrand sono state sospese per la presenza di un gruppo di manifestanti sui binari a Bruzolo, nei pressi del cantiere di San Didero. Prima della manifestazione le forze dell'ordine avevano sequestrato alla stazione di Bardonecchia fionde, razzi, biglie, petardi e fuochi d'artificio. Alla vigilia della marcia No Tav il prefetto di Torino, Donato Cafagna, aveva imposto limitazioni e divieti per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, mentre il questore Massimo Gambino aveva emesso quattordici provvedimenti tra Daspo urbani e fogli di via da Venaus.

(Unioneonline)

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