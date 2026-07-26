È stato trovato il corpo del quarantacinquenne olandese scomparso ieri nelle acque del lago di Como a Menaggio. Mattheus Gosseling si era gettato dalla barca che aveva noleggiato con i tre figli, per aiutare il più grande, di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua.

Il ragazzo si è salvato, grazie a un uomo che era col figlio su una tavola da paddle che l'ha afferrato per un braccio mentre l'uomo è scomparso.

Subito sono partite le ricerche riprese oggi da parte di vigili del fuoco e guardia costiera anche con l'ausilio dei sommozzatori del 5° Nucleo Sub della Guardia Costiera, per le ricerche di profondità arrivati da Genova.

(Unioneonline)

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