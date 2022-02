Gli stranieri che arriveranno in Italia da Paesi esterni all’Unione europea a partire dal primo marzo non dovranno più sottoporsi alla quarantena. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che di fatto equipara gli arrivi extra Ue a quelli Ue.

I documenti necessari quindi saranno: Green pass base, oppure certificato di guarigione dal Covid o un test negativo.

Il tampone sarà necessario per i turisti non vaccinati e per chi si è vaccinato con farmaci non ancora riconosciuti da Ema, come Sputnik.

Una svolta che potrebbe dare nuovo respiro al settore del turismo a partire già dalle vacanze di Pasqua.

