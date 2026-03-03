Una mattinata alquanto tormentata quella vissuta ieri dagli alunni dell’Istituto tecnico Cesare Battisti di Bolzano. Secondo quanto riportato da alcune testate locali, intorno alle 11 una trentina di studenti ha iniziato ad accusare problemi respiratori e mal di gola a seguito dell’utilizzo, in una delle aule dello stesso piano, di uno spray al peperoncino.

Secondo le prime ricostruzioni, il colpevole sarebbe proprio un alunno che, approfittando del fatto che le aule erano vuote per l’intervallo, avrebbe spruzzato lo spray con l’intento di evitare un compito in classe. Al rientro dalla ricreazione gli studenti avrebbero iniziato ad accusare diversi problemi respiratori, tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Bolzano, che hanno messo in sicurezza gli ambienti dell’istituto.

La sostanza si è diffusa rapidamente e alcuni alunni, che lamentavano bruciori alla gola, sono stati visitati sul posto dai sanitari della Croce rossa. Fortunatamente, per nessuno dei trenta ragazzi coinvolti è stato necessario il trasferimento in pronto soccorso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per raccogliere le testimonianze di studenti e insegnanti. Al momento, il colpevole non sarebbe ancora stato identificato.

(Unioneonline/n.s.)

© Riproduzione riservata