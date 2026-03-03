Fabio Petruzzi, legale della famiglia Caliendo, ha comunicato data, ora e luogo nel quale si svolgeranno i funerali del piccolo Domenico. Mercoledì 4 marzo alle ore 15, nella Cattedra di Santa Maria Assunta di Nola, ci sarà l’ultimo saluto al piccolo di 2 anni, morto lo scorso 21 febbraio all’Ospedale Monaldi di Napoli a causa del trapianto di un cuore danneggiato.

Ai funerali potrebbe essere presente anche la premier Giorgia Meloni. A riferirlo è stato sempre Petruzzi, nelle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti all’esterno dell’aula dove si è tenuta l’udienza: «Vorrebbe esserci, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali». Oggi l’autopsia sul corpo del piccolo Domenico dopo la conclusione dell'incidente probatorio, durato oltre tre ore, davanti al giudice Mariano Sorrentino. Conferiti gli incarichi ai periti che avranno 120 giorni di tempo per fornire le loro conclusioni. Si tornerà in aula l'11 settembre.

