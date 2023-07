Quella maglietta alquanto “gonfia” presentava delle pieghe troppo strane, anche per una donna prosperosa. E difatti, dopo un controllo, è arrivata la scoperta: nel reggiseno erano nascosti 120 ovuli di droga, per un peso totale di 1,5 chili.

A finire nei guai una 34enne nigeriana, in attesa di rinnovo della protezione internazionale, arrestata alla dogana dell’aeroporto milanese di Linate, mentre era in partenza per Alghero.

Nel dettaglio gli agenti della Polaria, in tandem con la Guardia di Finanza, le hanno sequestrato 1.120 grammi di eroina suddivisa in 100 ovuli, 230 grammi di cocaina suddivisa in 20 ovuli e dei telefoni cellulari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata