Ancora in corso e ancora senza esito le ricerche che a Modena da mercoledì pomeriggio sono state avviate per individuare Yahya Hkimi, 19 anni ancora da compiere, disperso nel fiume Secchia dopo essersi tuffato in acqua nonostante la corrente in quel punto, a Marzaglia, fosse forte.

Il corso del fiume è stato deviato nel punto dove il giovane si è tuffato: il drammatico momento è stato immortalato con lo smartphone da un amico minorenne presente che, quando non lo ha più visto riemergere, ha immediatamente lanciato l'allarme. I vigili del fuoco hanno subito avviato le ricerche, con l'ausilio anche dei sommozzatori e dell'elicottero.

La polizia sta visionando invece l’ultimo video, utile ai vigili del fuoco per individuare l'esatto punto in cui il giovane di origini nordafricane ha deciso di tuffarsi in acqua, intorno alle 15.30 di mercoledì in località Marzaglia.

Alle ricerche stanno partecipando 20 unità dei vigili del fuoco, con i sommozzatori del nucleo di Bologna, squadre fluviali composte da unità di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, dotate di gommoni da rafting, unità di comando locale con personale Tas cartografico coordinate da un funzionario. In sorvolo sulla zona l'elicottero “Drago” del reparto volo di Bologna e i piloti Sapr dei droni.

(Unioneonline/D)

