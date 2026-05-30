Dramma a Rivalta Reggio Emilia, dove il corpo senza vita di un 14enne è stato ripescato dalle acque del torrente Crostolo.

Il dramma si è consumato sotto gli occhi degli amici: il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si è tuffato e non è più riemerso.

Sono stati proprio gli amici a lanciare l’allarme: sul posto la polizia e i vigili del fuoco.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata