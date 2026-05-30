Reggio Emilia
30 maggio 2026 alle 13:04aggiornato il 30 maggio 2026 alle 13:04
Si tuffa e non riemerge: 14enne morto in un torrenteIl dramma si è consumato sotto gli occhi degli amici
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Dramma a Rivalta Reggio Emilia, dove il corpo senza vita di un 14enne è stato ripescato dalle acque del torrente Crostolo.
Il dramma si è consumato sotto gli occhi degli amici: il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si è tuffato e non è più riemerso.
Sono stati proprio gli amici a lanciare l’allarme: sul posto la polizia e i vigili del fuoco.
(Unioneonline)
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