Un bambino di appena un anno rimasto intrappolato in auto, sotto il sole, a causa di un blocco accidentale delle portiere, è stato salvato da carabinieri chiamati dalla nonna del piccolo .A dare man forte ai militari anche i vigili del fuoco.

È accaduto nel Vicentino: la nonna del piccolo, dopo aver parcheggiato, è scesa dal veicolo lasciando inavvertitamente le chiavi in mano al nipotino, ma nel tempo strettamente necessario a fare il giro della vettura per aprire la portiera del passeggero, il bambino, giocando con il telecomando, ha premuto il pulsante della chiusura centralizzata, facendo poi cadere le chiavi sul pianale e restando così chiuso dentro.

Immediata la richiesta di aiuto al 112 della donna. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri di Brendola, che era nei paraggi, i quali hanno si sono adoperati subito per salvare il piccolo, visto il caldo torrido e l'auto esposta direttamente ai raggi del sole.

Per garantire l'incolumità del neonato ed evitare il rischio di colpi di calore, i militari si sono divisi i compiti: uno facendo leva con forza sulla parte superiore del finestrino, è riuscito a distanziarlo leggermente dal telaio, creando una fessura sufficiente a far circolare l'aria all'interno dell'abitacolo. Un collega ha invece costantemente monitorato i parametri del bambino, tenendosi pronto a infrangere il vetro posteriore qualora il piccolo avesse mostrato i primi segni di svenimento o spossatezza.

Nel frattempo, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che, utilizzando la fessura d'aria già creata dai carabinieri e avvalendosi di strumenti tecnici specifici, sono riusciti a sbloccare la portiera in sicurezza e a liberare il piccolo, affidandolo all'abbraccio della nonna e dei genitori, arrivati sul posto poco dopo.

Il bambino è stato poi visitato e trovato in ottime condizioni di salute. I genitori hanno così ringraziato i soccorritori e si sono fatti scattare una foto ricordo con il loro figlio assieme ai carabinieri.

(Unioneonline)

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