Tantissimi fiori, lo stendardo dell'Università di Genova, gli studenti della professoressa Monica Montefalcone e gli amici di sua figlia Giorgia Sommacal, i professori, e moltissimi fra parenti e conoscenti.

Gremita la chiesa di San Francesco di Genova Pegli questa mattina per i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, le due donne morte durante la drammatica immersione alle Maldive.

I corpi sono stati adagiati in due feretri di legno chiaro separati dalla fotografia madre e figlia, insieme, davanti a un mare di zaffiro. Ad officiare le esequie il vescovo di Genova, monsignor Marco Tasca.

I funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal (foto Ansa)

Le ceneri, per volontà della famiglia, saranno sparse a Capo Mannu, «nel “suo” mare – le parole del marito di Montefalcone, Carlo Sommacal - quel paradiso che amava tanto e dove trascorreva le vacanze da 50 anni, il nostro posto del cuore. Mia moglie me lo ripeteva sempre e io non posso non fare ciò che mi diceva ogni volta che vedeva quella spiaggia: la farò cremare e le sue ceneri saranno sparse a Capo Mannu».

Oltre a Montefalcone e Sommacal, l'incidente nella grotta maldiviana, avvenuto il 14 maggio, ha causato la morte di altre tre persone: la 31enne Muriel Oddenino e il 31enne Federico Gualtieri (i cui funerali si sono già svolti) e l'istruttore subacqueo 44enne Gianluca Benedetti per il quale l'ultimo saluto è in programma oggi a Padova.

(Unioneonline/v.l.)

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