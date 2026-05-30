Una lite tra due coniugi è sfociata in un violento pestaggio nel Catanese, nella frazione Belsito di Misterbianco, dove un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie 49enne, che ora è in condizioni gravissime.

La vittima sarebbe stata colpita alla testa con un corpo contundente che le ha provocato un vasto trauma cranico. Soccorsa, è stata portata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro dove è ricoverata in prognosi riservata. I medici dicono che le sue condizioni sono disperate.

Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Tenenza di Misterbianco, che hanno subito arrestato l’aggressore. La sezione fasce deboli della Procura del capoluogo etneo, diretta dalla procuratrice aggiunta Liana Todaro, ha aperto un'inchiesta per tentato femminicidio.

La violenta lite, a quanto emerso, è avvenuta davanti ai figli della coppia. Ed è stata proprio una di loro a chiedere aiuto telefonando al 112. L’operatore ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all’arrivo dei soccorsi, per evitare peggiori conseguenze e rassicurare la ragazza, che era sotto choc.

La donna all’arrivo di soccorritori e carabinieri era a terra, priva di sensi e con una grave ferita alla testa. Il marito è stato immediatamente bloccato.

(Unioneonline)

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