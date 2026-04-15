Narcotizzato e rapinato a 68 anni da una donna conosciuta su un sito di incontri dove si spacciava per “Francesca”, chef professionista capace di preparare cene di alto livello.

È successo la sera del 6 febbraio a Venaria Reale, nel Torinese, dove due persone sono state arrestate dai carabinieri.

L'uomo vittima della rapina, 68 anni, è stato derubato di un orologio, 10mila euro, documenti e carte di credito, ed è stato ritrovato in camera da letto, narcotizzato, dal personale del 118 che ha allertato i militari.

Le indagini hanno poi permesso di ricostruire l'intera vicenda, che ha portato all’arresto di una coppia residente nell'Alessandrino, lei 49 anni e il compagno di 63.

A tradire la "chef” una pentola di spaghetti che gli investigatori hanno trovato appoggiata sul tavolo della cucina e che, analizzata, ha fatto emergere la presenza di tracce di benzodiazepine. È stata questa correlazione, unita al fatto che la donna si vantava sul web di essere una chef di alta categoria, che ha permesso agli investigatori di ricostruire l'accaduto.

Le telecamere della zona e il tracciamento dei pagamenti effettuati in vari negozi sono poi serviti ad accertare la complicità del compagno.

Le perquisizioni domiciliari hanno permesso ai carabinieri del nucleo operativo di Venaria di recuperare 8.000 euro in contanti, farmaci psicotropi (che il compagno si occupava di reperire), i beni sottratti alla vittima e telefoni fittizi intestati a un prestanome per eludere i controlli, oltre a un manoscritto contenente un vero e proprio elenco mirato di bersagli.

L'analisi dei sistemi di videosorveglianza, inoltre, ha permesso di smentire le condizioni di salute della donna, a suo dire affetta da una invalidante malattia che l'ha ridotta in sedie a rotelle: un quadro clinico grave, smascherato dalle telecamere che l'hanno invece ripresa mentre, dopo la rapina, scappava a piedi con la refurtiva.

(Unioneonline)

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