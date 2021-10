Un centinaio di poliziotti sono impegnati in queste ore in una vasta operazione che coinvolge le Squadre mobili di Milano, Trento, Pavia, Bergamo, e gli equipaggio del Reparto prevenzione crimine Lombardia.

Nel mirino, una ventina di salvadoregni, residenti in Italia, arrestati o messi ai domiciliari al termine di un’indagine in cui agli indagati si contesta, tra altre accuse, l’associazione per delinquere per l’adesione a una banda denominata “Barrio 18”.

(Unioneonline/s.s.)

