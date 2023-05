Una ragazza di 16 anni sequestrata e violentata da un sconosciuto.

È successo a Latina. Secondo quanto riportato dai media locali, la giovane era con un amico su una minicar, quando all’improvviso è comparso un uomo che ha picchiato il ragazzo facendogli perdere i sensi. Quindi avrebbe abusato della 16enne all’interno della vettura.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile di Latina.

Dopo l’allarme, lanciato dal ragazzo, i due giovani sono stati condotti in ospedale. Al momento la sedicenne, in forte stato di choc, non è riuscita a fornire tutti i dettagli di quanto accaduto.

