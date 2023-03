Un rettilineo in una zona industriale di solito deserta, alcune moto che sfrecciano a forte velocità e tanti ragazzi che la riprendono con i loro cellulari. È finita con la morte di un ragazzo di 16 anni una gara che non si doveva fare a Biassono (Monza e Brianza) perché un'auto è apparsa improvvisamente sul 'circuito' scelto da alcuni giovani per passare la loro domenica.

Christian Donzello, studente di Monza, era a bordo della sua enduro 250 quando si è trovato davanti una Volkswagen Polo che aveva appena svoltato in via Friuli.

Inevitabile l'impatto e contro l'auto è finito anche un altro motociclista di 18 anni, di Carate Brianza (Monza). Subito soccorsi, il diciottenne è stato portato al San Gerardo di Monza, da dove é stato dimesso con sette giorni di prognosi, mentre Donzello all'ospedale Niguarda di Milano dove é deceduto a causa dei gravi traumi riportati.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno identificato i presenti e sottoposto il guidatore dell'auto, un 22enne brianzolo, ad alcol test, risultato negativo. I carabinieri stanno esaminando i tanti video dell'incidente che sono apparsi sul web e le telecamere di videosorveglianza della zona.

Uno dei video è stato diffuso dalla pagina Facebook "Puntato, l'app degli operatori di polizia": «Che queste immagini servano da monito. Christian Donzello spero da lassù che ci aiuti a far capire a tutti i coetanei e a noi come poter far sì che questi incidenti si possano ridurre sempre di più», si legge.

