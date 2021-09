Sono quasi 4 milioni – per la precisione 3.865.365 – gli alunni che oggi tornano in classe. E sono quelli delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, oltre a quelli della Valle d'Aosta e della Provincia di Trento.

Mentre le lezioni sono già riprese il 6 settembre per gli studenti della Provincia di Bolzano.

Da domani, invece, la campanella suonerà per i 192.252 alunni della Sardegna, il 15 settembre per 1.706.814 bambini e ragazzi di Campania, Liguria, Marche, Molise e Toscana, il 16 settembre per 829.028 studenti del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia.

Saranno quelli di Calabria e Puglia (813.853) gli ultimi a ritornare in classe.

Per quanto riguarda i docenti, sono 59.425 (di cui 12.840 incarichi assegnati in base alle procedure del decreto “Sostegni bis”) quelli assunti a tempo indeterminato.

E questa mattina debutta anche il Green pass con le relative procedure: il documento andrà controllato non solo al personale scolastico ma anche ai genitori degli alunni che entrano in istituto e chiunque abbia accesso agli atenei.

(Unioneonline/s.s.)

