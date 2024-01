Terremoto di magnitudo 3.8 a Ricigliano, in provincia di Salerno.

La scossa, ad una profondità di 8 chilometri, è stata avvertita alle 9.23 dalla popolazione sia della provincia di Salerno che della Basilicata: le due aree sono molto vicine.

Molte persone per la paura sono scese in strada. Al momento non si segnalano danni.

(Unioneonline/D)

