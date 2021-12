Tragedia a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.

Per cause in corso di accertamento è scoppiato un incendio in un’abitazione in via San Giuseppe: una bimba di due anni, che dormiva al primo piano, è rimasta uccisa nel rogo.

Salvi i genitori che si trovavano al piano terra: hanno fatto di tutto per riuscire a salire al piano e portare via la bambina ma le fiamme erano ormai alte e ogni tentativo è stato inutile.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per accertare le cause del rogo.

L’incendio, da un primo accertamento, sarebbe stato scatenato da un corto circuito.

(Unioneonline/D)

