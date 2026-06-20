Nel corso di controlli straordinari a Forte dei Marmi (Lucca) nel pomeriggio è stato fermato il presunto responsabile dell'incidente in cui questa notte è morto il 17enne Gabriele Martini. Lo rende noto la polizia di Stato.

Il giovane, che viaggiava con un amico su uno scooter sul viale che costeggia il mare al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in Versilia, è rimasto coinvolto in uno scontro con un Suv con targa svizzera, che avrebbe fatto inversione a U. Gli occupanti del Suv, pare fossero in tre, sono poi fuggiti a piedi.

Uno è stato rintracciato, si tratta di un imprenditore di 34 anni che si è costituito presentandosi a un posto di blocco delle volanti proprio mentre i carabinieri lo stavano braccando. Gli viene contestato l’omicidio stradale con l’aggravante della fuga. I poliziotti lo hanno consegnato ai carabinieri che lo hanno portato in ospedale per gli accertamenti tossicologici. Il 34enne aveva passato una serata al Twiga, proprio lì vicino è avvenuto l’incidente.

Il corpo del 17enne è stato portato all'obitorio dell'ospedale Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca), a disposizione della procura di Lucca.

(Unioneonline)

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