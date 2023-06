Ritrovato il cadavere di Yahya Hkimi, il 18enne scomparso da mercoledì nel fiume Secchia a Marzaglia di Modena.

Il corpo senza vita è stato individuato dai vigili del fuoco in un'ansa del fiume, circa cinquecento metri a valle del luogo in cui era sparito. A seguito del nulla osta del magistrato è stato recuperato e messo a disposizione della medicina legale.

Il 18enne, mercoledì scorso, si era tuffato in un punto in cui la corrente era molto forte, mentre un amico lo filmava. E, quando si è accorto che Yahya non spuntava più dall’acqua, ha immediatamente allertato i soccorritori. A loro ha raccontato che il 18enne, dopo un po' di tempo passato insieme in riva, gli aveva chiesto di filmarlo mentre faceva finta di essere trasportato via dalla corrente.

Le immagini mostrano prima il 18enne in piedi, fermo nell'acqua, poi lo si vede accovacciarsi, infine sparire.

Per giorni i vigili del fuoco hanno battuto il fiume, con i gommoni dei sommozzatori, e hanno scandagliato le sponde, spingendosi più a valle della cascata artificiale vicino a dove Yahya era entrato in acqua. Oggi la drammatica notizia.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata