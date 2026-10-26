Schianto con un tir mentre andavano al lavoro, quattro mortiLo scontro sulla statale 123, nell’Agrigentino, tra l'auto su cui viaggiavano le vittime e un mezzo pesante
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Quattro persone sono morte in un incidente stradale lungo la statale 123, in territorio di Naro (Agrigento). Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero quattro operai che stavano raggiungendo le campagne per lavorare: erano su un'automobile che si è scontrata con un tir. Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri.
Le vittime sono tutte originarie di Canicattì: Antonio Agrò, 64 anni; Diego Giordano, 53 anni; Antonino Di Vincenzo, 60 anni e Gioacchino Liborio. Il conducente del mezzo pesante sarebbe rimasto illeso.
I vigili del fuoco hanno estratto i corpi degli operai dalla vettura accartocciata per l'impatto violento col tir. Carabinieri e polizia hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.
Il traffico sulla statale è rimasto bloccato per permettere la rimozione dei mezzi.
(Unioneonline)