L’annuncio di Mentana: «Lascio il Tg La7, il 23 dicembre la mia ultima conduzione»Il giornalista dirige e conduce il telegiornale dell’emittente di Cairo dal 2010
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«Il 23 dicembre saluterò i miei ascoltatori, sarà il mio ultimo giorno alla conduzione del Tg de La7».
Così Enrico Mentana conferma quanto annunciato in occasione della sua partecipazione al premio giornalistico ad Alessandria, "Premio Franco Marchiaro".
Interpellato dall'ANSA Mentana ha precisato che il suo contratto con l'emittente scadrà alla fine dell'anno. Non ha voluto spiegare i motivi alla base della decisione né cosa farà, se continuerà a lavorare con altri ruoli per l’emittente di Cairo.
Tra i giornalisti più famosi d’Italia, Mentana conduce e dirige il telegiornale di La7 dal 2010.
(Unioneonline)