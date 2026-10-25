È stato fermato su disposizione della Procura di Milano, Youssef Siher, il ricercatore 30enne italiano di seconda generazione ritenuto la 'mente' del Movimento 17 ottobre legato agli scontri avvenuti nel centro del capoluogo lombardo lo scorso weekend. Le ipotesi sono istigazione a delinquere con l'aggravante della finalità di terrorismo e l'articolo 420 bis del nuovo decreto legge, ovvero violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. La moglie risulta indagata a piede libero per gli stessi reati.

A Siher, trasferito nella tarda serata di ieri in carcere, è contestato anche il terrorismo in base all'articolo 270 bis, comma 1, che stabilisce che «chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni».

IL PROFILO

Il corso di studi completato con laurea e master, le collaborazioni con istituti prestigiosi di geopolitica come l'Ispi e con media nazionali come il Fatto Quotidiano: è un percorso che intreccia formazione accademica, ricerca e giornalismo quello di Youssef Siher, il trentenne italiano considerato l'amministratore della pagina Instagram e del gruppo telegram Movimento 17 ottobre.

Dopo il diploma al liceo Fermi di Salò, Siher ha conseguito una laurea triennale in Scienze umanistiche per la comunicazione all'Università degli Studi di Milano, dove è stato anche componente del Senato accademico e presidente degli studenti universitari musulmani. Ha poi frequentato il corso magistrale in Scienze politiche e di governo, approfondendo il linguaggio politico, la storia del Nord Africa e del Medio Oriente, la geopolitica e i movimenti islamici. Nel suo curriculum figura anche un'esperienza come research trainee nell'Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa all'Ispi. «Nel 2024 e da allora – specifica l'istituto - non ha più collaborato».

I suoi interessi di ricerca riguardavano l'Islam politico, i movimenti politici islamici e il rapporto tra Islam e nazionalismo arabo. Accanto alla formazione, ci sono le esperienze professionali. Siher ha collaborato con testate giornalistiche, tra cui il Fatto Quotidiano, dove dopo un periodo di stage e collaborazione non scriverebbe più da un anno e mezzo. Mentre per il 'Foglio' ha pubblicato un unico articolo, nel 2022. Ma è stato anche assistente di biblioteca all'Università Statale di Milano e rider per Glovo.

Siher è da sempre vicino alla causa palestinese: «Abbiamo tutto il diritto di manifestare liberamente contro la complicità nel genocidio a Gaza e in Palestina delle istituzioni italiane, anche locali», aveva detto nel corso di una manifestazione che si era tenuta nel luglio del 2025 contro il gemellaggio tra il Comune di Milano e quello di Tel Aviv. «Arriverà il giorno in cui romperemo quel muro di vetro dietro il quale vi nascondete», ha poi scritto su Instagram in occasione delle proteste pro pal in Stazione Centrale a Milano avvenute il 22 settembre 2025.

(Unioneonline)

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