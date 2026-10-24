Individuata la “mente” del Movimento 17 ottobre: è un trentenne di origini marocchineL’uomo è in Questura per essere interrogato, perquisizioni nella casa di un’amica alla periferia di Milano
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La Polizia ha individuato la mente della pagina Instagram Movimento 17 ottobre. Si tratterrebbe di un trentenne italiano di seconda generazione di origini marocchine.
Lo riferisce il Tg1. Il giovane, formalmente residente in provincia di Brescia, adesso si trova in questura a Milano per essere interrogato. Perquisizioni in corso in un'abitazione di una sua amica alla periferia del capoluogo lombardo. L’uomo sarebbe un'attivista dei movimenti pro-pal e giornalista free-lance che collabora con un quotidiano nazionale.
L’identificazione arriva nel giorno di una nuova ondata di mobilitazioni in tutto il Paese e con le città blindate, per paura che si ripeta quanto avvenuto nello scorso fine settimana a Milano.
(Unioneonline)