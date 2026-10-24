Milano si blinda: massima allerta per possibili disordiniBlindate anche altre città, per timore di nuovi scontri durante le manifestazioni di protesta
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Allerta in tutta Italia per possibili devastazioni e saccheggi nel fine settimana.
Dopo i disordini dello scorso weekend, azione preventiva del Viminale: controlli in decine di città, identificate un centinaio di persone, la metà dei quali sono minorenni. Milano, già teatro degli scontri più violenti, intanto si prepara: arrivano i 500 parà mandati dal Governo, il centro è blindato e molti negozianti hanno deciso di abbassare le serrande, nonostante l’appello del sindaco Beppe Sala: «Non chiudete».
Manifestazioni sono attese anche a Torino, a Roma e in altre località, anche se il neonato Movimento 17 ottobre avverte: «Le piazze annunciate sono annullate. Comunicheremo solo all'ultimo tre concentramenti in ogni città e la piazza finale».
(Unioneonline)