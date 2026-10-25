Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e altri 8 sindaci di centrosinistra al governo nelle principali città italiane tornano a chiedere alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni «un confronto urgente», in merito alle proteste che stanno interessando il Paese nelle ultime settimane.

A firmare l’appello, oltre a Zedda, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, di Firenze Sara Funaro, di Bari Vito Leccese, di Bologna Matteo Lepore, di Torino Stefano Lo Russo, di Napoli Gaetano Manfredi di Milano Beppe Sala e la prima cittadina di Genova Silvia Salis.

«Il costo della vita, della casa, dell'energia e dei trasporti sta mettendo sotto pressione famiglie, lavoratori e imprese in tutta Italia da Nord a Sud, come in molti Paesi europei», sottolineano i sindaci. Aggiungendo: «I comportamenti violenti sono inaccettabili e li condanniamo con la massima fermezza. Ma la risposta duratura passa dall'economia: dal potere d'acquisto, dal lavoro, dai servizi essenziali».

Di qui la richiesta di un faccia a faccia con la premier Giorgia Meloni e i suoi ministri.

(Unioneonline)

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