Furto in casa di Alisson Santos: il calciatore trova i ladri, loro fuggono con la sua autoPortati via un Rolex e una collanina, l’attaccante partenopeo al momento è infortunato e ieri era in tribuna ad assistere alla partita con la Roma
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Furto in casa del calciatore del Napoli Allison Almeida de Santos. Nelle prime ore di stamattina, secondo quanto rende noto la Prefettura di Napoli, l'attaccante, nella sua abitazione a Giugliano in Campania, appena sveglio si è accorto della presenza dei ladri in casa.
Poi i malviventi sono scappati a bordo dell'auto di Allison Santos. Il veicolo è stato ritrovato dai carabinieri nel vicino comune di Villaricca.
Secondo primi accertamenti degli agenti del commissariato di Giugliano, sarebbero stati portati via un orologio Rolex ed una collana. Nessuno è rimasto ferito e al momento non è chiaro se i ladri siano scappati perché si sono accorti della presenza del calciatore o meno.
Al momento Allison Santos è infortunato. Ieri in occasione della partita Napoli-Roma era in tribuna ad assistere alla prova degli azzurri. A seguito di quanto accaduto, il Prefetto ha disposto una decisa intensificazione delle attività di vigilanza, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell'area nord della città metropolitana, per prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini. L'argomento costituirà "oggetto di un approfondito esame" nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale saranno invitati a partecipare anche i sindaci dei comuni interessati per definire ulteriori strategie di contrasto alla criminalità diffusa.
(Unioneonline)