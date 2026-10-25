Con l'elezione di Sara Nicole Cancedda, avvocata che lavora a Milano, originaria di Gonnosnò, alla carica di presidente di Seu, si è concluso a Firenze, al cinema Alfieri, il primo congresso della nuova federazione che mette insieme le radici e le nuove fioriture, vecchia e nuova emigrazione.

Accanto ai nonni partiti alla fine degli anni sessanta del secolo scorso ci sono i nipoti nati lontano dalla Sardegna ma che hanno sempre coltivato il rapporto con un'Isola che è sempre nel loro cuore.

Nella giornata conclusiva è intervenuta con un video collegamento l'assessora regionale al Lavoro e all'Emigrazione Desirè Manca: «Ho colto con molto interesse e seguo con attenzione -ha detto - l’avvio di un nuovo percorso di 26 circoli che hanno scelto di unirsi nella Federazione Seu. La presenza di tante donne e tanti giovani conferma la volontà di contribuire attivamente ad una nuova visione sull’emigrazione e la Regione è disponibile ad ascoltare, valorizzare e collaborare, con rispetto per tutte le realtà, con passione e entusiasmo».

Sara Nicole Cancedda ha messo in evidenza quanto Seu sia attraversato da energie giovani. «Siamo il frutto di un patto generazionale. Gli anziani restano punti di riferimento, ma i giovani conquistano nuovi spazi. Tutti insieme vogliamo contribuire alla causa dello sviluppo della Sardegna».

Finale festoso sul palco con il musicista Bandito (Antonio Meleddu), studente al Conservatorio di Milano, che ha dato vita a un concerto insieme ai giovani di Seu. In palcoscenico anche il suonatore di organetto Riccardo Atzei, originario di Paulilatino.

Nel video Bandito e Riccardo Atzei.

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