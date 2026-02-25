Orrore alla periferia di Roma, dove questa mattina una donna di 41 anni è stata aggredita con una mannaia dal suocero in strada. È accaduto in via di Bravetta.

A quanto ricostruito dai carabinieri, la donna aveva appena lasciato i figli a scuola quando ha incrociato il suocero ottantacinquenne in strada che l'ha colpita. È stata trasportata in ospedale in codice rosso. A fermare l'anziano, un carabiniere libero dal servizio.

Da chiarire i motivi dell'aggressione. Sul posto i carabinieri della stazione brevetta e della Compagnia Trastevere. La posizione dell'uomo è ora al vaglio.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata