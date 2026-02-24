Livorno, scontro fra imbarcazioni: morto un 30enneL’incidente all’imboccatura del porto, si è ribaltata una pilotina: l’uomo recuperato in acqua privo di vita
Un uomo di 30 anni ha perso la vita quest’oggi, fuori dal porto di Livorno, a seguito di uno scontro tra una pilotina e uno yacht di 50 metri. L’incidente fra le due imbarcazioni, avvenuto intorno alle 14:30 a circa 700 metri dall'imboccatura del porto, ha portato al ribaltamento della pilotina condotta dal 30enne.
Secondo le prime ricostruzioni, il pilota dello yacht era già salito a bordo dell'imbarcazione quando la pilotina condotta dal 30enne, che aveva appena effettuato il trasbordo, si sarebbe prima rovesciata, rimanendo poi a galla soltanto con la prua.
Sul posto è intervenuta subito la Guardia Costiera, che ha recuperato dall’acqua il corpo ormai senza vita del conducente della piccola imbarcazione.
Le autorità sono al lavoro per ricostruire le cause dell’incidente.
