Una vittima è stata estratta dalle macerie della palazzina di Prun di Negrar esplosa nel pomeriggio. Si tratta di un uomo, individuato sotto la massa di detriti dai vigili del fuoco. Lo si è appreso dal Comune veronese.

In precedenza erano stati estratti altri due uomini e una donna. Tutti sono feriti in maniera non grave, e sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.

Lo scoppio, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato causato da una bombola di gas.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata