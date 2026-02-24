Esplosione in una palazzina a Verona: un morto sotto le macerieTre familiari tratti in salvo dai vigili del fuoco: non sono gravi
Una vittima è stata estratta dalle macerie della palazzina di Prun di Negrar esplosa nel pomeriggio. Si tratta di un uomo, individuato sotto la massa di detriti dai vigili del fuoco. Lo si è appreso dal Comune veronese.
In precedenza erano stati estratti altri due uomini e una donna. Tutti sono feriti in maniera non grave, e sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento, a Verona.
Lo scoppio, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato causato da una bombola di gas.
(Unioneonline)