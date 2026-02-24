Cede la ringhiera, bimbo di 9 anni precipita da un terrazzino a scuola: è gravePaura nell’istituto Papa Giovanni di Pietra Ligure: il piccolo è stato portato in codice rosso in ospedale dopo un volo di quattro metri
Paura questa mattina nella scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, nel Savonese, dove un bambino di 9 anni è caduto da un terrazzino.
Il ragazzino è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona, dove si sta valutando un suo trasferimento al Pediatrico Gaslini di Genova.
È in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.
Secondo le prime informazioni, il ragazzino era appoggiato alla ringhiera del terrazzino affacciato sul cavedio, a circa 4 metri d'altezza, quando questa ha ceduto.
Immediato l'allarme: sul posto oltre all'ambulanza e all'automedica inviate dal 118 anche i vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.
(Unioneonline/v.l.)