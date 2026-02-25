Precipita da venti metri d’altezza nel cantiere navale: morto giovane operaioL'incidente a Monfalcone, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un giovane operaio di 27 anni è morto per le gravissime ferite riportate dopo una caduta da un'altezza di circa venti metri nello stabilimento di Fincantieri a Monfalcone (Gorizia).
Sul posto sono giunti i sanitari inviati dalla centrale operativa regionale Sores Fvg con elicottero e ambulanza, ma per il 27enne, un cittadino italiano dipendente di una ditta esterna, la “Inquota” specializzata in lavori che si svolgono ad altezze elevate utilizzando funi e attrezzature analoghe, non c’è stato nulla da fare: è deceduto per i numerosi traumi provocati dall'impatto al suolo.
Indagini in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria coadiuvati anche dai vigili del fuoco del locale distaccamento.
Sul posto è atteso il magistrato di turno della Procura di Gorizia. L'area al momento è interdetta.
(Unioneonline/v.l.)