Un giovane operaio di 27 anni è morto per le gravissime ferite riportate dopo una caduta da un'altezza di circa venti metri nello stabilimento di Fincantieri a Monfalcone (Gorizia).

Sul posto sono giunti i sanitari inviati dalla centrale operativa regionale Sores Fvg con elicottero e ambulanza, ma per il 27enne, un cittadino italiano dipendente di una ditta esterna, la “Inquota” specializzata in lavori che si svolgono ad altezze elevate utilizzando funi e attrezzature analoghe, non c’è stato nulla da fare: è deceduto per i numerosi traumi provocati dall'impatto al suolo.

Indagini in corso da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria coadiuvati anche dai vigili del fuoco del locale distaccamento.

Sul posto è atteso il magistrato di turno della Procura di Gorizia. L'area al momento è interdetta.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata